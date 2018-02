Klopp vraagt om geduld: ‘Virgil was na zijn transfer niet wedstrijdfit’

Virgil van Dijk werd in januari met zijn transfersom van 84,5 miljoen euro de duurste verdediger aller tijden. De 26-jarige verdediger scoorde bij zijn debuut de winnende namens Liverpool in het FA Cup-duel met Everton. Daarna kreeg hij te maken met pijntjes en wat minder geslaagde wedstrijden, waarna er kritiek kwam op de Oranje-international. Volgens manager Jürgen Klopp zullen de kwaliteiten van de grote aankoop pas volgend seizoen echt tot uiting komen.

Van Dijk was de held tegen Everton, maar ging daarna met Liverpool onderuit tegen Swansea City en West Bromwich Albion. In de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Huddersfield Town afgelopen dinsdag bleef de ex-speler van onder meer FC Groningen negentig minuten op de bank. Supporters beginnen te klagen over Van Dijk en Klopp roept op om het geduld te bewaren. “Ik ben enorm blij met hem, maar er zullen altijd goede en slechte tijden zijn”, zei de Duitse trainer vrijdag in aanloop naar het duel met Tottenham Hotspur.

“Na de zomer gaan we het beste zien van Van Dijk. Maar we hoeven niet tot dan te wachten, waarom zouden we? Hij is nu al van toegevoegde waarde en dat is hartstikke mooi. We hebben veel gesprekken gevoerd", aldus Klopp bij Sky Sports. Hij merkt dat de Nederlander nog niet helemaal gewend is aan de speelwijze van zijn nieuwe club. “Het is ook lastig, want wij verdedigen op een andere manier dan Southampton. Hij moet er aan gewend raken.”

Vlak na zijn transfer startte Van Dijk in de basis tegen Everton, maar eigenlijk was hij er nog niet klaar voor. “Toen Virgil naar ons kwam, was hij niet wedstrijdfit. Dat is de waarheid”, bevestigde Klopp. “Hij is lang geblesseerd geweest, heeft toen weer gespeeld en raakte daarna weer geblesseerd. Toen hing zijn transfer in de lucht en speelde hij niet meer voor Southampton. Heel consistent was zijn seizoen dus niet.”