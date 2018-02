FC Utrecht voorkomt transfervrij vertrek van ‘heel belangrijke speler’

Rico Strieder heeft zijn aflopende contract bij FC Utrecht met drie seizoenen verlengd en ligt nu tot medio 2021 vast in De Galgenwaard. De 25-jarige Duitser kwam in de zomer van 2015 over van het tweede elftal van Bayern München en speelde sindsdien 76 wedstrijden in het eerste van de Domstedelingen.

“Rico is een heel belangrijke speler voor FC Utrecht. Hij is pas 25 jaar, maar speelt met het overzicht en inzicht van een routinier. Hij zorgt voor de balans in het elftal. We zijn er bijzonder blij mee dat we hem voor de komende drie seizoenen hebben vastgelegd”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

“Uit het aangaan van deze overeenkomst spreekt wederzijds vertrouwen. Samen gaan we vol enthousiasme de toekomst tegemoet”, besluit de bestuurder. Strieder raakte in december 2016 ernstig geblesseerd aan zijn knie en kon daardoor bijna een jaar lang niet in actie komen. Dit seizoen staat de teller op vijftien optredens in de Eredivisie.