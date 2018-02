Nigel de Jong: ‘Voor mij is hij nog steeds een van de beste spelers ter wereld’

Nigel de Jong en Arjen Robben staan zaterdagmiddag tegenover elkaar, in het Bundesliga-duel tussen FSV Mainz 05 en Bayern München. Het wordt voor de middenvelder zijn vierde competitieduel voor die 05er, na zijn winterse komst van Galatasaray. "Wedstrijden tegen een topclub als Bayern zijn sowieso de mooiste om te spelen."

"Het is heerlijk om weer op het hoogste niveau actief te zijn", vertelt De Jong in gesprek met Voetbal International. "Natuurlijk wordt het een zware wedstrijd tegen Bayern, maar we moeten geen angst hebben. Niet voor Arjen, niet voor Bayern, voor niemand." Mainz staat momenteel vijftiende in de Bundesliga. Het team van Sandro Schwarz pakte drie punten uit de eerste drie duels na de winterstop.

"Arjen zorgt ontzettend goed voor zijn lichaam, doet er alles aan zo lang mogelijk op topniveau te kunnen spelen", weet De Jong. "En dat lukt hem al een jaar of vijftien, bij de grootste clubs van Europa, met een flinke prijzenkast inmiddels. Dat kunnen weinig spelers hem nazeggen. Voor mij is Arjen nog steeds één van de beste spelers ter wereld."

De laatste keer dat De Jong en Robben tegen elkaar uitkwamen was eind september 2011, tijdens de groepswedstrijd in de Champions League tussen Bayern München en Manchester City (2-0). Bayern lijkt af te stevenen op de landstitel. Het team van trainer Jupp Heynckes heeft momenteel zestien punten meer dan Bayer Leverkusen en Schalke 04.