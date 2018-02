Douglas bekent dopinggebruik: ‘Ik heb een fout gemaakt’

Douglas is in april 2017 betrapt op het gebruik van doping, zo geeft de verdediger van Sporting Portugal aan via Instagram. De voormalig stopper van FC Twente, die al ruim een jaar niet in de plannen van trainer Jorge Jesus voorkomt bij de Portugese topclub, zegt dat hij niet wist dat hij een substantie gebruikte die niet door de beugel kon.

"Ik moet tot mijn spijt melden dat er tijdens een anti-dopingtest, uitgevoerd aan het einde van april vorig jaar, een positief resultaat naar voren is gekomen. In mijn optiek heb ik nooit prestatiebevorderende middelen gebruikt, simpelweg om mijn sportieve prestaties te verbeteren. Ik had niet door dat de pil die ik had genomen een substantie bevatte die door de WADA (World Anti-Doping Agency, red.) wordt afgekeurd."

"Ik deed het, heel naïef, zonder advies van de club en zonder de medische staf van de club te informeren", vervolgt de 29-jarige verdediger, die in totaal slechts zeven duels heeft gespeeld voor de Portugese club. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan Sporting Portugal, mijn teamgenoten, de technische staf, de medische staf, het bestuur en aan alle supporters, omdat ik onopzettelijk deze fout heb gemaakt."

"Ik herhaal dat het nooit mijn bedoeling is geweest om de sport in diskrediet te brengen. Ik heb een fout gemaakt en daarvoor mijn oprechte excuses", besluit de routinier. Douglas heeft sinds 4 januari 2017 geen officieel duel meer gespeeld voor Sporting. De verdediger kwam in de zomer van 2016 voor een bedrag van één miljoen euro over van Trabzonspor.