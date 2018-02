PSV kan zaterdag ten koste van PEC Zwolle clubrecord uit 1987 evenaren

PSV won sinds 5 november 2016 elke thuiswedstrijd in de Eredivisie. Toentertijd kwam het team van Phillip Cocu in eigen huis niet langs FC Twente (1-1). PEC Zwolle verloor liefst drie van de laatste vier officiële ontmoetingen; de ploeg van John van 't Schip kon alleen van NAC Breda (1-0) winnen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Philips Stadion, zaterdag vanaf 19.45 uur.

O PSV won de laatste zes Eredivisie-duels met PEC Zwolle en kwam in die ontmoetingen achttien keer tot scoren; een gemiddelde van drie goals per duel.

O PSV maakte de laatste zeven Eredivisie-treffers tegen PEC Zwolle allemaal in het laatste kwartier van de wedstrijd.

O PSV won de eerste negen thuisduels van het seizoen, In de laatste zes Eredivisie-seizoenen dat de Eindhovenaren dat presteerden (1985/86, 1987/88, 1988/89, 2005/06, 2006/07 en 2014/15) won men de landstitel.

O PSV won de laatste twintig thuiswedstrijden in de Eredivisie en kan een clubrecord evenaren. De Eindhovenaren wonnen tussen oktober 1986 en december 1987 21 opeenvolgende thuisduels.

O Luuk de Jong die in zes wedstrijden zes competitiegoals maakte tegen PEC Zwolle, kwam alleen in zijn meest recente ontmoeting met de Zwollenaren niet tot scoren.

O PEC Zwolle kwam dit kalenderjaar twee keer tot scoren en beide doelpunten kwamen van buiten het strafschopgebied. Alleen Feyenoord (11) en Ajax (9) scoorden dit seizoen vaker van buiten de zestien dan PEC (7).

O PEC Zwolle verloor in de laatste drie competitiewedstrijden even vaak als in de voorgaande zeventien Eredivisie-duels dit seizoen: twee keer.

O Van alle verdedigers die minimaal tien keer in actie kwamen dit seizoen heeft Philippe Sandler het hoogste succespercentage wat betreft persoonlijke duels: 69 procent.

O Geen speler creëerde dit seizoen zoveel kansen zonder een assist te geven als Kingsley Ehizibue: 29.

O Younes Namli (56 schoten, 47 gecreëerde kansen) is één van de vier spelers die dit Eredivisie-seizoen bij minimaal honderd doelpogingen betrokken was.