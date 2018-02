‘Ik laat de komende maanden op me afkomen en kies dan, Ajax ook’

Klaas-Jan Huntelaar keerde afgelopen zomer na het ondertekenen van een eenjarig contract terug bij Ajax en is dit seizoen doorgaans eerste keus in de spits bij de Amsterdammers. De 76-voudig Oranje-international was deze voetbaljaargang tot nu toe goed voor zeven doelpunten in de Eredivisie en sluit niet bij voorbaat uit dat hij er nog een jaartje aan vastplakt.

“Ik kan nu zeggen dat ik vooral met mijn spel bezig ben, maar ik moet wel over mijn toekomst gaan nadenken. Ik ben nog niet van plan te stoppen. Ik voel me goed, fit. Zolang dat het geval is, wil ik doorgaan”, vertelt hij in gesprek met Ajax Life. Huntelaar is het ermee eens dat de meest logische optie bijtekenen bij Ajax is: “Ik laat eerst de komende maanden op me afkomen. Dan maak ik mijn keuze, Ajax ook. Als een van ons niet verder wil, wordt het een lastig verhaal. We gaan het zien.”

De 34-jarige Huntelaar geeft echter ook aan dat hij het, net zoals hij eerder ook altijd deed in zijn loopbaan, in het geval van twijfel niet gaat doen: “Of je het beste pad hebt gekozen, weet je pas als je ze allebei hebt bewandeld. En dat gaat niet. Je kan er maar één kiezen.” Huntelaar is bezig aan zijn tweede periode in Amsterdam, aangezien hij tussen 2006 en 2008 ook onder contract stond bij Ajax. Toen won hij tweemaal de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.