‘Wellicht is hij teleurgesteld dat transfer naar Manchester City is afgeketst'

Riyad Mahrez liep voor de tweede opeenvolgende transferperiode een mooie transfer mis. De aannvallende middenvelder van Leicester City zag een half jaar geleden een overstap naar Arsenal of AS Roma mislukken en op de laatste dag van de winterse transfermarkt greep hij ook naast een overgang naar Manchester City.

Britse media verzekeren dat Mahrez 'diep teleurgesteld' is na het afketsen van een overgang naar het Etihad Stadium. "We zullen zien hoe hij eraan toe is", vertelde manager Claude Puel na de 2-1 nederlaag bij Everton, een duel waarin Mahrez niet in actie kwam. "Wellicht is hij teleurgesteld dat zijn transfer naar Manchester City is afgeketst. Maar vandaag (woensdag, red.) moesten we ons op de wedstrijd focussen."

"Het is altijd een lastige situatie, maar ik hoop dat Riyad met een lach op zijn gezicht kan terugkomen en voor ons kan spelen." De koploper zou in totaal viermaal een bod uitgebracht hebben op Mahrez waarvan het laatste bod een transfersom van 74 miljoen plus een speler betrof, maar dat bleek niet voldoende om Leicester overstag te krijgen.

Leicester wilde naar verluidt een deal van 108,5 miljoen euro, waarin naast een forse transfersom ook een vooralsnog onbekende speler van Manchester City inbegrepen moest zijn. Zo ver wil de club van Josep Guardiola niet gaan. Mahrez was in 127 duels voor the Foxes goed voor 35 goals en 24 assists.