Nathan Aké en consorten vernederen Chelsea op Stamford Bridge

Chelsea heeft woensdag een gevoelige nederlaag geleden. Het team van manager Antonio Conte verloor in eigen huis met 0-3 van Bournemouth, door treffers van Callum Wilson, Junior Stanislas en Nathan Aké. De Londenaren, die slechts twee van de laatste negen officiële duels wonnen, zakken nu naar de vierde plaats en hebben slechts twee punten meer dan Tottenham Hotspur.

Bournemouth beet in de openingsfase van zich af met enkele snelle tegenaanvallen, met een hoofdrol voor Junior Stanislas. Thibaut Courtois werd echter relatief gezien niet heel erg op de proef gesteld. Chelsea, dat bijna zestig procent balbezit had, reageerde met kopballen van Gary Cahill en Marcos Alonso, maar beide pogingen ontbeerden precisie. Conte zag lijdzaam toe hoe zijn team een speler als Álvaro Morata miste.

In de tweede helft ging het helemaal mis voor Chelsea. Zes minuten na rust verscheen de 0-1 op het scorebord, eigenlijk uit het niets. Na een heerlijke één-twee met Jordon Ibe faalde Wilson niet oog in oog met Courtois. Dik tien minuten later was het wederom raak. Stanislas kreeg de bal van Wilson, kon ongehinderd op Courtois afgaan en werkte het leer via de doelman tegen de touwen: 0-2.

Drie minuten later zette nota bene Aké de 0-3 op het scorebord. Een inzet van Stanislas op het doel van Courtois groeide uit tot een perfecte pass voor de Nederlander, die van dichtbij voor het derde doelpunt van the Cherries zorgde. De Londenaren, die nog zonder Olivier Giroud en Emerson Palmieri aantraden, probeerden nog terug in de wedstrijd te komen, maar hadden pech dat een handsbal van Aké niet bestraft werd en waren ook in de slotfase ongelukkig in de afwerking.