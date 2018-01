AS Roma haalt alternatief voor Blind en laat Héctor Moreno mogelijk al gaan

Héctor Moreno vertrekt mogelijk op de laatste dag van de winterse transfermarkt bij AS Roma. Diverse Spaanse media melden woensdagavond dat Real Sociedad met de club uit Rome in gesprek is over een eventuele transfer van de verdediger, die in het verleden namens Espanyol al in de Spaanse competitie uitkwam.

Het is echter onduidelijk of de clubs elkaar in de sloturen van de transfermarkt zullen vinden. Real Sociedad zoekt naar een vervanger voor Iñigo Martinez, die eerder deze week voor 32 miljoen euro naar Athletic Club vertrok. De club uit Bilbao nam op zijn beurt voor 65 miljoen euro afscheid van Aymeric Laporte, die vanavond al zijn debuut voor Manchester City maakt.

Moreno, die deze maand zijn dertigste verjaardag vierde, ondertekende afgelopen zomer een contract voor vier seizoenen met AS Roma, afkomstig van PSV. Hij kwam sindsdien echter niet verder dan zes officiële duels. Italiaanse media verzekeren dat AS Roma mikt op een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro.

AS Roma maakte woensdagavond de komst van Jonathan Silva officieel. De linksback annex Argentijns international van 23 jaar komt in eerste instantie op huurbasis over van Sporting Portugal, dat zich vandaag voor 2,5 miljoen euro met PSV-doelwit Lumor Agbenyenu van Portimonense versterkte. AS Roma, dat eigenlijk voor Daley Blind van Manchester United ging, heeft een optie tot koop.