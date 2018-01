Ex-Ajacied vertrekt niet voor vijftien miljoen naar Inter: ‘Er is geen deal’

De zaakwaarnemer van Stanislav Lobotka ontkent dat er een akkoord met Internazionale ligt over een transfer van zijn cliënt. In gesprek met FCInterNews zegt de agent dat er nog geen deal is met i Nerazzurri, noch met andere clubs. Onder meer Sky Italia meldde eerder dat Celta de Vigo akkoord ging met een overgang.

De Spaanse club zou naar verluidt vijftien miljoen euro ontvangen om de middenvelder te laten gaan naar de Italiaanse topclub. Volgens Branislav Jasurek, de belangenbehartiger van Lobotka, is er geen sprake van een deal. "Er is geen overeenkomst met mijn cliënt met Internazionale of met welke club dan ook. Stanko is volledig gefocust op presteren bij Celta de Vigo."

"Binnenkort gaan we de onderhandelingen met de club aangaande een nieuw contract beginnen", vervolgt Jasurek. "We zijn blij dat zoveel clubs in hem geïnteresseerd zijn, maar tegelijkertijd wil ik aangeven dat Lobotka erg gelukkig is om voor Celta de Vigo uit te komen. Hij zal nu niet vertrekken en zal in Spanje blijven", besluit de zaakwaarnemer van de ex-Ajacied.

De 23-jarige defensieve middenvelder is dit seizoen een vaste kracht bij Celta de Vigo, dat afgelopen zomer ongeveer vijf miljoen euro betaalde aan het Deense Nordsjaelland. Voor zijn tijd in Denemarken was Lobotka actief voor AS Trencin en Ajax. De Amsterdammers huurden de zevenvoudig international voor een jaar, maar hij kwam alleen voor Jong Ajax uit.