Willem II haalt voormalig Ajacied Enoh terug naar Nederland

Eyong Enoh mag zich definitief speler van Willem II noemen. De Tilburgers maakten dinsdag bekend dat de 31-jarige Kameroener meetrainde met het team van trainer Erwin van de Looi en legden hem woensdag vast. De controleur heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend in het Koning Willem II Stadion en zit naar verwachting donderdag bij de selectie als de kwartfinale van de KNVB Beker tegen Roda JC Kerkrade op het programma staat.

Enoh, die door Willem II wordt gezien als een ‘buitenkansje’, was sinds zijn vertrek bij Standard Luik afgelopen zomer clubloos en is zodoende gratis in te lijven voor Willem II. De middenvelder geniet in Nederland vooral bekendheid door zijn periode bij Ajax, waar hij tussen 2008 en 2014 onder contract stond. Enoh werd door de Amsterdammers tussendoor uitgeleend aan Fulham en Antalyaspor en vertrok in 2014 naar België.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Jan 2018 om 6:26 (PST)

"Met Eyong halen we een ervaren jongen in huis. Hij beschikt over een echte winnaarsmentaliteit en is daarmee zeker van meerwaarde voor Willem II", aldus technisch directeur en oud-verdediger Joris Mathijsen. Enoh, 55-voudig international van Kameroen, gaat met rugnummer 32 spelen in Brabant.

Tegenover de komst van Enoh staat het vertrek van Daniel Crowley. De middenvelder wil meer speelminuten maken en ziet zijn kansen door het aantrekken van de voormalige Ajacied nog verder slinken. Crowley maakt het seizoen op huurbasis af bij SC Cambuur. Willem II is nu naar verwachting klaar op de transfermarkt, eerder werden al Giliano Wijnaldum, Thomas Meißner en Damil Dankerlui aan de selectie toegevoegd.