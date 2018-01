Blind kan transfer vergeten: ‘De prijs is goed, maar het wordt lastig’

Daley Blind lijkt zijn transfer naar AS Roma mis te lopen. I Giallorossi hadden de verdediger annex middenvelder naar verluidt willen vastleggen als opvolger van de naar Chelsea vertrokken Emerson Palmieri, maar vader Danny gaat er niet van uit dat zijn zoon in de huidige transferperiode naar het Stadio Olimpico verhuist.

“Ik kan bevestigen dat Roma hem wil hebben, maar Manchester United wil hem niet op huurbasis laten gaan, enkel op definitieve basis. Ze willen hem niet verkopen, alleen in de zomer. De prijs is goed, maar een deal wordt lastig”, zo wordt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal geciteerd door LaRoma24.

“Het wordt erg lastig, want Manchester United wil hem gebruiken in de Champions League, Premier League en FA Cup. Italië zou een interessante stap voor hem zijn, maar Manchester United is een enorme club die niet per se moet verkopen omdat men het geld niet nodig heeft. José Mourinho wil de groep bij elkaar houden, dus het is erg moeilijk.”

Volgens Sky Italia heeft Roma de komst van de 27-jarige Blind inderdaad uit het hoofd gezet en richt men zich nu op Jonathan Silva. De 23-jarige Argentijn wordt om 11.30 uur medisch gekeurd en Sporting Portugal heeft al een bod van zes miljoen euro geaccepteerd. Silva gaat een vijfjarig contract tekenen bij de club van trainer Eusebio Di Francesco.