PSV liet formeel bod van vijf miljoen uit Sevilla op verdediger lopen

Joshua Brenet maakt het seizoen af bij PSV. Volgens de woensdageditie van De Telegraaf ontving de Eindhovense club eerder deze maand een formeel bod van vijf miljoen euro van Sevilla op de 23-jarige verdediger. PSV ging echter niet direct akkoord, waarna het bod later werd ingetrokken en Sevilla overschakelde op de huur van Mexicaans international Miguel Layún van FC Porto.

Het dagblad suggereert dat Brenet welwillend stond tegenover een transfer naar Zuid-Spanje, waar hij zich sportief en financieel had kunnen verbeteren. De tweevoudig international van Oranje is van nature een rechtsback, maar speelt dit seizoen noogedwongen aan de andere kant. Dat is de positie waar PSV zich op de allerlaatste dag van de winterse transfermarkt nog hoopt te versterken.

Brenet belandde in 2011 in de jeugdopleiding van PSV en maakte in december 2012 zijn debuut namens de Eindhovenaren in de Europa League-wedstrijd tegen Napoli. Inmiddels staat de geboren Kerkradenaar op 95 competitieoptredens in de hoofdmacht, waarin hij in totaal goed was voor 2 doelpunten en 7 assists. Dit seizoen miste hij pas twee wedstrijden in de Eredivisie voor de koploper.

Lumor Agbenyenu van Portimonense is wederom in beeld. De linksback, 21 jaar, ontbrak maandag in de selectie van de Portugese club en is een van de opties die door technisch manager Marcel Brands wordt bekeken. "Er is iets gaande. We zijn er mee bezig om het af te ronden voor het einde van de transferperiode. Ik hoop dat het lukt", liet trainer Phillip Cocu dinsdag weten op een persconferentie.