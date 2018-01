‘Davy Klaassen mag in extremis nog hopen op toptransfer’

Davy Klaassen wordt met het einde van de winterse transferperiode in zicht mogelijk alsnog uit zijn sportieve lijden bij Everton verlost. De 24-jarige Oranje-international staat in de serieuze belangstelling van Napoli, dat volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio reeds contact heeft opgenomen met diens werkgever.

Napoli had Klaassen afgelopen zomer ook al op de korrel, maar die koos toen voor een transfer naar Everton. The Toffees hadden er destijds 27 miljoen euro voor over om de middenvelder los te weken bij Ajax, maar beleefden sindsdien nog maar weinig plezier aan hem. Klaassen belandde onder Ronald Koeman al snel op een zijspoor en komt onder diens opvolger Sam Allardyce al helemaal niet meer aan spelen toe.

Klaassen kwam op 7 december in het Europa League-duel met Apollon Limassol voor het laatst in actie voor Everton. "Het lijkt me beter voor hem om te vertrekken en minuten te maken bij een andere club. Hij zou er veel voordeel van hebben om weer aan spelen toe te komen", liet de manager van Everton deze week weten.

Klaassen was dit seizoen in de Premier League pas driemaal basisspeler voor Everton. In de Europa League speelde hij acht wedstrijden, waarvan zes als basisspeler, maar een succesvolle campagne beleefde hij niet: Everton werd in een poule met Olympique Lyon, Atalanta en Apollon Limassol kansloos uitgeschakeld. Klaassen heeft nog een contract tot halverwege 2022 op Goodison Park.