‘PSV wacht op slotdag en werkt voorlopig niet mee aan vertrek Brenet’

Het is niet uitgesloten dat er op de slotdag van de winterse transferperiode nog enkele mutaties zullen plaatsvinden bij PSV. Volgens diverse Engelse media geniet Joshua Brenet belangstelling uit de Premier League en de Championship, terwijl bekend is dat de Eindhovenaren zelf ook nog altijd op zoek zijn naar defensieve versterkingen.

De 23-jarige Brenet staat volgens onder andere de Daily Mail in de belangstelling van Swansea City, terwijl ook Fulham zijn verrichtingen nadrukkelijk in de gaten houdt. PSV wil op dit moment echter nog niet meewerken aan een transfer van Brenet, daar hij dit seizoen als linksback een vaste waarde is in de verdediging van de koploper.

Swansea City en Fulham zouden zich zodoende moeten richten op aankomende zomer. Mogelijk mag Brenet echter alsnog hopen op een winterse transfer, nu PSV zelf ook dicht bij het aantrekken van een linkerverdediger is. "Er is iets gaande. We zijn er mee bezig om het af te ronden voor het einde van de transferperiode. Ik hoop dat het lukt", liet trainer Phillip Cocu dinsdag weten op een persconferentie. De kans is echter klein dat PSV dinsdag al een nieuwe linksback zal presteren, meldt onder andere het Eindhovens Dagblad.

Brenet belandde in 2011 in de jeugdopleiding van PSV en maakte in december 2012 zijn debuut namens de Eindhovenaren in de Europa League-wedstrijd tegen Napoli. Inmiddels staat de geboren Kerkradenaar op 95 competitieoptredens in de hoofdmacht, waarin hij in totaal goed was voor 2 doelpunten en 7 assists. Dit seizoen miste hij pas twee wedstrijden in de Eredivisie voor de koploper.