Swansea laat aankoop van 12,5 miljoen na halfjaar terugkeren naar Spanje

Roque Mesa kwam afgelopen zomer als een grote aankoop binnen bij Swansea City, maar is er blijkbaar niet erg in geslaagd om indruk te maken in Wales. The Swans maken dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de in de zomer van Las Palmas overgenomen middenvelder terugkeert naar LaLiga.

Mesa, die 12,5 miljoen euro kostte, gaat op huurbasis aan de slag bij Sevilla. De Spanjaard kwam in de eerste seizoenshelft zestien keer in actie voor Swansea, maar liet daarin manager Carlos Carvahal niet genoeg zien om hem van zijn meerwaarde te overtuigen. De middenvelder speelde eerder zeven jaar voor Las Palmas, dan hem in 2010 oppikte bij Tenerife.

Mesa is niet de enige aanwinst van de dinsdag voor los Rojiblancos, aangezien eerder op de middag Miguel Layún al gepresenteerd werd. De Mexicaans international wordt eveneens gehuurd, van FC Porto in dit geval, en kan ook een permanent contract verdienen in Andalusië. Sevilla en os Dragões hebben een koopoptie in zijn huurverbintenis laten opnemen.