Liverpool en Arsenal geweigerd: ‘Hij zal blijven, honderd procent’

Thomas Lemar gaat deze transferwindow niet meer verkassen naar geïnteresseerde partijen zoals Liverpool of Arsenal, verzekert Vadim Vasilyev, vice-president van AS Monaco in gesprek met RMC. Vasilyev zei vorig jaar al dat de Fransman het hele jaar niet gaat vertrekken en houdt dus voet bij stuk, ondanks naar verluidt torenhoge aanbiedingen.

"Hij zal tot het eind van het seizoen bij Monaco blijven, honderd procent", zegt Vasilyev dinsdag. "En als Liverpool of Arsenal met een groot bedrag op de proppen komen? Dat is niet relevant. We zullen 'nee' gaan verkopen, want onze doelen zijn helder. Zonder belangrijke spelers zoals Lemar zullen we niet slagen in onze missie", besluit Vasilyev.

AS Monaco zou op de laatste dag van de vorige transfermarkt een bod van van Arsenal van honderd miljoen euro op Lemar hebben geaccepteerd. De geruchten gingen dat de clubs de deal niet op tijd konden realiseren, waardoor een overgang niet doorging. Wenger zei echter dat het de speler zelf was die niet wilde verkassen: "Hij besloot om bij Monaco te blijven."

"Honderd miljoen euro voor Lemar? Ja, dat klopt allemaal. Ik wilde hem hebben. Maar we komen nog wel bij hem terug", aldus Wenger destijds. De Franse topclub moet nog wel rekening houden met een mogelijk vertrek van Fabinho. De middenvelder ziet een stap hogerop wel zitten: "Als de kans zich voordoet, dan zou ik graag naar een andere competitie gaan of naar een grotere club met grotere ambities."