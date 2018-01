‘Mainz laat ex-Ajacied na halfjaar alweer terugkeren naar Denemarken’

FC Kopenhagen en 1.FSV Mainz 05 onderhandelen intensief over een transfer van Viktor Fischer, zo weet het Deense Ekstra Bladet te melden. De ex-Ajacied speelt sinds afgelopen zomer in Duitse dienst, maar stond in de eerste seizoenshelft in slechts drie wedstrijden aan de aftrap. Toch waren de Duitsers in eerste instantie niet van plan om mee te werken aan een vertrek van de Deen.

Fischer wil komende zomer erg graag tot de Deense selectie behoren voor het WK en moet aan spelen toekomen om daarvoor in aanmerking te komen. Bij 1.FSV Mainz 05 heeft de vleugelaanvaller nu al zes competitiewedstrijden op rij niet gespeeld, terwijl hij de laatste twee duels niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde. Om die reden is het standpunt van de Duitse club ook veranderd in de afgelopen week.

Zij wilden Fisher in eerste instantie behouden, maar zijn nu toch gaan onderhandelen met FC Kopenhagen. Zaakwaarnemer Sören Lerby is momenteel in de Deense hoofdstad, terwijl zoon Kai in Mainz is om daar alle plooien glad te strijken. Mainz nam Fisher afgelopen zomer voor circa drie miljoen over van Middlesbrough, waar de aanvaller één jaar had gespeeld. Boro haalde Fisher in de zomer van 2016 voor vijf miljoen euro op bij Ajax.