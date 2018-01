BT Sport ontkent aantijgingen Klopp: ‘Geen invloed op blessuretijd’

In het FA Cup-duel tussen Liverpool en West Bromwich Albion van afgelopen zaterdag had de arbitrage na de eerste helft door diverse gebeurtenissen circa tien minuten extra kunnen bijtrekken, maar dat werden er slechts vier. Jürgen Klopp zegt in de Engelse media dat hij van vierde official Jon Moss te horen gekreeg dat er slechts vier minuten werden bijgetrokken op aandringen van televisiezender BT Sport. Het leidde tot verbazing en woede bij de Duitse manager.

Door situaties waarbij de ‘VAR’ ingezet moest worden, doelpunten en blessures, had het spel geruime tijd stilgelegen. Klopp stormde op Moss af toen hij zag dat er slechts vier minuten bij werden geteld. De reactie die hij kreeg was voor Klopp genoeg om te beseffen dat BT Sport, het kanaal waarop de wedstrijd live te zien was, de duur van de extra speeltijd had bepaald. “Je laat het rusten omdat je niet wilt overkomen als een slechte verliezer of zo. Maar zo was de situatie”, laat Klopp weten volgens de Daily Mirror. “Ik had er liever niet over gesproken, maar het is wel zo.”

“Ik hoorde dat er in de eerste helft tien minuten extra gespeeld had moeten worden. Het kwam slechts tot vier minuten”, vervolgt Klopp. “Ik hoorde dat de televisiezender had doorgegeven dat er niet meer dan vier minuten bij mochten komen. Zo was de situatie, wat kan ik daar dan nog aan doen? Het mag natuurlijk niet gebeuren. Je kan een wedstrijd niet inkorten omdat er iets anders op televisie moet komen. Ik weet niet wat er daarna werd uitgezonden, misschien het nieuws of zo. We hadden recht op tien minuten dus dan moet je toen minuten langer spelen.” In een reactie ontkent BT Sports de aantijgingen van Klopp. Volgens een woordvoerder heeft de zender geen invloed op het te bepalen aantal extra speeltijd.