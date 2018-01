Update: Barcelona maakt melding van akkoord met Watford

Watford heeft een akkoord bereikt met Barcelona over Gerard Deulofeu. De buitenspeler komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over. In de deal is geen optie tot koop opgenomen, zo melden diverse Spaanse en Engelse media maandag.

Maandagmiddag kwamen de betrokken partijen tot een akkoord in Barcelona. Watford, de huidige nummer tien van de Premier League, leent Deulofeu de komende vijf maanden en betaalt het volledige salaris van de Spanjaard. Deulofeu komt per direct over en kan woensdagavond al zijn debuut maken tegen Stoke City.

De door Barcelona opgeleide speler komt maandagavond nog aan in Engeland om zijn transfer af te ronden. De club hoopt dat hij dinsdag al op het veld kan staan in aanloop naar de confrontatie met the Potters. Volgens Sport had Deulofeu meer opties, maar heeft hij bij Watford een garantie op speeltijd.

De 23-jarige aanvaller brak door bij Barcelona, maar groeide in het Camp Nou nooit uit tot een vaste basisspeler. In 2015 werd hij voor zes miljoen euro verkocht aan Everton. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan AC Milan, waarna Barça hem afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro terughaalde. Dit seizoen kwam hij bij de Catalanen niet verder dan tien competitieoptredens, waarvan vijf als basisspeler.

Update 29 januari 22.14 uur – Barcelona maakt melding van akkoord met Watford

Gerard Deulofeu maakt het seizoen definitief af bij Watford. Barcelona maakt maandagavond melding van een deal met de club uit de Premier League. The Hornets betalen het volledige salaris van de buitenspeler en maken daarnaast ook nog maximaal een miljoen euro aan Barcelona over aan bonussen.