Ex-Ajacied verlaat Sevilla voor binnenlandse overstap in LaLiga

Alleen de medische keuring scheidt Michael Krohn-Dehli voorlopig nog van een transfer van Sevilla naar Deportivo La Coruña, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. Als de 34-jarige Deense middenvelder, die in het verleden actief was voor Ajax, RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam, de keuring doorstaat, tekent hij een contract voor anderhalf jaar bij Depor.

Krohn-Dehli arriveert vanmiddag in A Coruña en zal direct medisch gekeurd worden. Indien er geen problemen aan het licht komen, zal hij zijn verbintenis bij Deportivo ondertekenen. De 58-voudig Deens international komt over van Sevilla, waar hij sinds de zomer van 2015 onder contract stond. In zijn eerste seizoen in dienst van de Andalusiërs was de middenvelder een vaste waarde, maar door een zware knieblessure kwam hij afgelopen anderhalf jaar minder in actie.

Dit seizoen speelde Krohn-Dehli negentien wedstrijden, voornamelijk als invaller, waarin hij tot één doelpunt en één assist kwam. Tussen 2002 en 2008 stond de Deen onder contract bij Ajax, maar in Amsterdam wist hij nooit definitief door te breken. Na huurperiodes bij RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam lieten de Amsterdammers Krohn-Dehli terugkeren naar Bröndby IF. Via de Deense club kwam hij in Spanje terecht, waar hij eerst drie jaar voor Celta de Vigo speelde en vervolgens bij Sevilla tekende.