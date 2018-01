‘Ibrahimovic staat voor transfer naar Major League Soccer’

Zlatan Ibrahimovic gaat Manchester United binnenkort mogelijk verlaten. ESPN meldt dat Los Angeles Galaxy dicht bij de komst van de 36-jarige aanvaller uit Zweden is en dat de onderhandelingen tussen beide partijen nog nooit zó vergevorderd waren. Ibrahimovic’ contract op Old Trafford loopt af.

Los Angeles toonde vorig jaar al interesse, maar een knieblessure bij de 116-voudig international gooide roet in het eten. Nadat Ibrahimovic hier bijna van was hersteld, tekende hij een nieuw contract bij Manchester United, maar sindsdien heeft hij nog maar weinig laten zien. Ibrahimovic kwam 102 minuten in actie in het huidige Premier League-seizoen en scoorde enkel in de EFL Cup tegen Bristol City (2-1).

De komst van Alexis Sánchez doet de speelkansen van Ibrahimovic geen goed en de doelpuntenmaker zou er dus voor kunnen kiezen om halverwege het seizoen over te stappen naar de Major League Soccer. Bij the G’s, die gecoacht worden door Sigi Schmidt, kan Ibrahimovic samenspelen met onder anderen Ashley Cole, Jonathan dos Santos en Giovani dos Santos.

“Het was altijd zijn droom en wens om zijn loopbaan op het hoogste niveau bij Manchester United af te sluiten”, zei manager José Mourinho onlangs. “Hij wil nog van waarde zijn voor het team en ik denk dat hij dat kan. Hij moet zich alleen weer goed voelen met zijn knie. Daarnaast moet hij conditie terugvinden, maar ik denk dat het mogelijk is. Hij kan een leider in de kleedkamer en op het veld zijn, hij verdient het om dat nog te zijn en ik probeer hem daarbij te helpen.”