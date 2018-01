Spelersbus Antalyaspor met stenen bekogeld na duel met Akhisar

De spelersbus van Antalyaspor is zondagavond bekogeld met stenen. Na afloop van de wedstrijd tegen Akhisar Genclik Spor (1-1) stapte de selectie van trainer David Badia in de bus naar Antalya, waarna de bus werd aangevallen in Denizli. Enkele ruiten sneuvelden. De spelers kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

“Om 20.45 uur werd onze bus in het centrum van Denizli bekogeld met harde objecten door een onbekend aantal personen”, laat Antalyaspor in een reactie weten. “Als gevolg van de aanval zijn ruiten van de bus aan de rechter- en linkerzijde gesneuveld. De stenen hebben niemand verwond.”

Antalyaspor was door financiële problemen met slechts zestien spelers naar het duel in Akhisar afgereisd. Emre Güral zorgde namens de bezoekers vroeg in de wedstrijd voor de openingstreffer. In blessuretijd redde Evgen Seleznev een punt voor de thuisploeg.