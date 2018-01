Cocu: ‘Zij zijn op zoek naar een resultaat, daar moeten we wel voor waken’

PSV reist zaterdag af naar Enschede voor de ontmoeting met FC Twente en Phillip Cocu gaat voor eenzelfde resultaat als er eerder dit seizoen in Eindhoven werd geboekt, toen de koploper van de Eredivisie in de slotfase wist te winnen. De trainer is zich echter wel beducht voor de kwaliteiten van de tegenstander, die met aanwinsten als Adam Maher en Mounir El Hamdaoui toch aan kwaliteit heeft gewonnen. Bekijk de hele analyse van Cocu hieronder.