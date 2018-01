NAC sluit deal met AS Roma: ‘Intentie om in de zomer te verlengen tot 2019’

NAC Breda kan in ieder geval de rest van het seizoen beschikken over Umar Sadiq. De Brabanders laten zaterdagochtend via de officiële kanalen weten dat de twintigjarige aanvaller het komende halfjaar gehuurd wordt van AS Roma. De twee clubs hebben wel de intentie om de deal in de zomer te verlengen tot medio 2019.

Sadiq droeg in de eerste seizoenshelft op huurbasis het shirt van Torino, maar kwam in die periode slechts tot drie competitieoptredens. Het is de bedoeling dat de spits in de Eredivisie meer minuten gaat maken: “In deze winterse transferperiode wilden wij scorend vermogen toevoegen en de concurrentie voorin flink vergroten. Dat is met de komst van Umar en Mitchell te Vrede goed gelukt”, reageert technisch directeur Hans Smulders.

“Sadiq is een zeer talentvolle speler die al minuten heeft gemaakt in een topcompetitie. In zijn zoektocht naar meer speelminuten moet hij nu de concurrentie aangaan met de andere spitsen in onze selectie. Wij huren hem voor een half jaar, maar hebben wel de intentie uitgesproken om dit in de zomer te verlengen tot medio 2019”, gaat de bestuurder verder.

De Nigeriaanse Sadiq kwam in eigen land uit voor Kusa Boys en Abuja FC, voordat hij in 2013 de overstap maakte naar Italië. Hij streek in eerste instantie neer bij Spezia, dat hem weer verhuurde aan Lavagnese. Met 26 doelpunten in 24 wedstrijden voor de beloftenploeg van die club speelde hij zich in de kijker bij Roma. I Giallorossi huurden het talent eerst en legden hem vervolgens in 2016 definitief vast. De aanvaller werd eerder door de Romeinen uitgeleend aan Bologna.