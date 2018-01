Feyenoord doet goede zaken: ‘Tot Van Persie inviel was hij beste op het veld’

Feyenoord kwam woensdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht en volgens Henk Spaan was dat deels te danken aan Yassin Ayoub, die aan het einde van het seizoen de overstap maakt naar De Kuip. De columnist was onder de indruk van de controleur van de Domstedelingen en denkt dat Feyenoord veel plezier gaat hebben van zijn aanwinst.

“Totdat Van Persie inviel, was Ayoub in Utrecht de beste voetballer op het veld. In de vierde minuut pikte hij al een bal af van Berghuis, hij bestreek het hele middenveld en liet zien waarom hij een versterking gaat worden in De Kuip: de aangewezen man die Van Persie een pass kan geven als hij een van zijn loopacties aanvangt”, schrijft hij in Het Parool.

Terwijl Spaan gecharmeerd was van Ayoub, kon een andere speler op het veld hem minder bekoren. Feyenoord-doelman Brad Jones maakte volgens de journalist een onzekere indruk en Spaan denkt dat de ‘immense flater’ om Kenneth Vermeer weg te sturen een rol gaat spelen als Feyenoord er niet in slaagt om de titel te prolongeren.

“Die Jones doet niks goed: hij gaat naar de grond als hij moet blijven staan en elke uittrap betekent levensgevaar voor de eigen ploeg. Dat hij het vorig seizoen zo goed speelde was een fluke en te danken aan de rust en de ervaring van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden”, sluit hij kritisch af.