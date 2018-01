‘AZ bereikt akkoord met PSG en kan vleugelverdediger verwelkomen’

AZ versterkte zich deze maand al met Oussama Idrissi en Ondrej Mihálik en daar lijkt het niet bij te blijven voor de nummer drie van de Eredivisie. Le Parisien meldt vrijdag dat de Alkmaarders een akkoord hebben weten te bereiken met Paris Saint-Germain over de huur van Alec Georgen.

De negentienjarige rechtsback zou vrijdagmiddag voor het laatst hebben meegetraind bij de Franse grootmacht en daarbij vast afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten. De Franse krant schrijft dat AZ Georgen tot het einde van het seizoen huurt van les Parisiens. Er is naar verluidt geen koopoptie opgenomen in de huurovereenkomst.

Georgen maakt sinds 2011 deel uit van de jeugdopleiding van PSG en debuteerde op 24 januari van het afgelopen jaar in de hoofdmacht. In de halve finale van de Coupe de la Ligue tegen Girondins Bordeaux kwam hij twee minuten voor tijd in het veld voor Lucas Moura. De verdediger doorliep daarnaast alle Franse vertegenwoordigende jeugdelftallen. Zijn laatste interland speelde hij in maar 2017 voor Frankrijk Onder-19.