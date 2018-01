PSV wacht relatief eenvoudige reeks: ‘Zetten dan stap in de goede richting’

PSV zet zijn kampioensjacht zaterdagavond voort met een uitwedstrijd tegen FC Twente. De koploper kwam vorig weekeinde niet al te overtuigend uit de winterstop, maar geniet nog wel altijd een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax. Trainer Phillip Cocu beseft dat het kampioenschap met de week dichterbij voor PSV.

De Eindhovenaren maakten vorige week zondag geen grootse indruk tegen Heracles Almelo, maar verlieten het Polman Stadion dankzij een doelpunt van Luuk de Jong in blessuretijd toch met de drie punten. "Als we na de wedstrijd tegen Heracles ook FC Twente kunnen verslaan, zetten wij een stap in de goede richting", wordt Cocu vrijdag op een persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

De voorsprong van PSV op Ajax bedraagt met nog vijftien competitieduels te gaan vijf punten. Na het uitduel bij FC Twente wacht in de Eredivisie een reeks met wedstrijden tegen PEC Zwolle, Excelsior, Sparta Rotterdam en sc Heerenveen, alvorens het elftal van Cocu op 25 februari afreist naar Rotterdam voor de kraker met Feyenoord. "Er komt nu een aantal wedstrijden aan, waarin we een positief ritme willen behouden", kondigt de oefenmeester aan.

Cocu heeft tegen FC Twente weer de beschikking over Marco van Ginkel. De aanvoerder annex middenvelder ontbrak tegen Heracles nog vanwege een lichte blessure, maar is in De Grolsch Veste weer inzetbaar. Miljoenenaankoop Maximiliano Romero is wel nog altijd afwezig; de spits heeft volgens Cocu nog ‘een week of twee’ nodig om aan te haken. "Dan is hij een stuk verder", aldus de coach.