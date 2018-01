Barça doet zaken in MLS en zet transferclausule op 25 miljoen euro

Barcelona heeft zich versterkt met Ballou Jean-Yves Tabla, zo laten de Catalanen donderdagmiddag weten via de officiële kanalen. De achttienjarige Canadese jeugdinternational heeft een driejarig contract getekend, met een optie voor nog twee seizoenen, en zal zich in eerste instantie aansluiten bij de selectie van Barça B.

Hoeveel de koploper van LaLiga precies heeft betaald om het nog tot eind dit jaar doorlopende contract van de aanvallende middenvelder bij Montreal Impact af te kopen is niet duidelijk. Barcelona heeft voorlopig een transferclausule van 25 miljoen euro in het contract van Tabla laten opnemen. Als de optie voor de aansluitende twee seizoenen wordt gelicht, wordt het vereiste bedrag automatisch verhoogd naar 75 miljoen.

Tabla, die dit seizoen in 21 wedstrijden in de Major League Soccer goed was voor 2 goals en 2 assists, is de derde inkomende transfer van Barcelona in de winterse transferperiode. Philippe Coutinho en Yerry Mina werden eerder opgepikt bij respectievelijk Liverpool en Palmeiras. Op het gebied van uitgaande transfer vond ook het een en ander plaats: Javier Mascherano vertrok naar Hebei China Fortune, terwijl Arda Turan (Medipol Basaksehir) en Rafinha (Internazionale) op huurbasis vertrokken.