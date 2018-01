Van Persie niet geschikt: ‘Besloten dat hij niet juiste type speler was’

Robin van Persie was deze winter op zoek naar een nieuwe uitdaging en vond deze in zijn oude liefde Feyenoord. De spits, die voor anderhalf jaar heeft getekend in De Kuip, kon bij Fenerbahçe niet meer rekenen op veel speelminuten en aasde op een vertrek. Van Persie werd aan aardig wat clubs gelinkt en ook Aston Villa was geïnteresseerd, zegt Steve Bruce.

De manager van de Championship-club zegt in gesprek met de Birmingham Mail dat hij op zoek was naar aanvallende impulsen. "Hij wilde vertrekken uit Turkije en we hebben er lang en diep over nagedacht. Het gebeurt immers niet vaak dat je de mogelijkheid krijgt om iemand als Robin van Persie te halen", aldus Bruce over de topscorer van Oranje aller tijden.

Uiteindelijk besloot Bruce om niet toe te happen: "Op het moment, met het aantal spelers dat we op die positie hebben en het aantal dertigplussers in onze selectie, besloot ik dat het beter was om elders te gaan zoeken. Ik wens hem hoe dan ook het allerbeste toe. We hebben gekeken naar het aantrekken van grote namen en we bekeken dus ook Robin van Persie."

"Spelers van dat formaat in ieder geval. We hebben hem bekeken, maar besloten dat hij niet het juiste type speler was. Vanwege het voetbal. Dat was de belangrijkste reden. We hebben ongeveer twee weken geleden besloten hem niet te halen. Op dit moment weten we nog niet zeker of er wel spelers beschikbaar zijn die beter zijn dan de spelers die we al hebben", besluit de Engelsman.