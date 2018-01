Löw blij met loten Oranje: ‘Ze zijn door een diep dal gegaan’

Nederland werd woensdag bij de loting van de Nations League gekoppeld aan Frankrijk en Duitsland. Velen zien de groep als 'poule des doods' en Joachim Löw, bondscoach van Duitsland, beaamt dat het een pittige kluif wordt om de andere twee landen te verslaan. De oefenmeester kijkt echter ook uit naar de confrontaties met de buurlanden, aangezien hij hoopte op een sterke poule.

"Eindelijk eens geen geluk, godzijdank", citeert Kicker de keuzeheer. "Dit is erg interessant. Nederland en Frankrijk zijn buurlanden met een lange voetbalgeschiedenis en voetbalcultuur. Voor de fans, maar voor ons allemaal zijn dit interessante wedstrijden." Als Löw gevraagd wordt hoe goed Nederland tegenwoordig is, antwoordt de bondscoach: "Nederland heeft natuurlijk altijd wereldspelers gehad."





"Om in Amsterdam of Rotterdam te spelen, is voor ons altijd waanzinnig interessant. Deze burenruzies. Maar de laatste twee, drie, vier jaar zijn ze niet zo succesvol. In 2014 stonden ze nog in de halve finale van het WK, maar hebben via penalty's verloren. Ze zijn door een diep dal gegaan, maar we zouden allemaal blij zijn als ze zich weer weten te plaatsen voor een toernooi. Het is nog steeds een land dat grote spelers voortbrengt."

Löw is enthousiast over de Nations League, de nieuwe competitie die kan worden gezien als de vervanger van de oefeninterlands: "Ik zie de komst van de Nations League als iets positiefs. Het is nieuw en het belangrijkste is dat er niet meer interlands bijkomen. De duels komen in plaats van oefenduels. Spelers worden niet extra belast. Wedstrijden op hoog niveau en ook nog onder weerstand… Ik juich dit toe."