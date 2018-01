Sánchez vertrouwt op Pochettino: ‘Ronaldo kan dat niet meer zoals voorheen’

Davinson Sánchez verkaste afgelopen zomer van Ajax naar Tottenham Hotspur en tot op heden heeft de Colombiaanse verdediger geen moment spijt van zijn keuze. Sánchez kon ook naar Barcelona verhuizen, maar benadrukt in gesprek met Marca dat hij niet naar Catalonië wilde vertrekken om lange tijd in het tweede elftal te voetballen.

"Het klopt dat ik altijd werd gelinkt aan Barcelona. Er lag inderdaad een aanbod op tafel, maar je moet rekening houden met de omstandigheden als ik naar Barcelona was gegaan. Ik had net de Libertadores gewonnen en dan had ik bij het tweede team van Barcelona moeten voetballen", aldus Sánchez, die uiteindelijk niet inging op het aanbod: "Ook al wist ik zeker dat ik wel in het eerste zou eindigen."

"Ik heb veel zelfvertrouwen en weet dat ik geweldige dingen kan bereiken. Ik had vijftig wedstrijden voor Ajax in de benen, dat is ook wat ik nodig had. De eerste persoon met wie ik sprak (over een transfer, red.) was met Mauricio Pochettino (manager Tottenham, red.). Ik had ook de kans om naar Italië te gaan, maar Mauricio heeft me overtuigd. Hij was een centrale verdediger en ik heb het gevoel dat ik hem kan vertrouwen."

Sánchez vertelt dat het goede optreden in het Santiago Bernábeu tegen Real Madrid in de Champions League mede door de Argentijn tot stand is gekomen: "Hij zei ons dat we agressief moesten zijn en dat, als we een goede wedstrijd wilden spelen, we zelfvertrouwen moesten hebben", waarna de stopper praat over zijn confrontaties met Cristiano Ronaldo: "Ronaldo kan met beide benen goed schieten, maar niet meer zoals voorheen. Dus je moet hem naar een ongemakkelijke situatie dwingen, waar hij minder goed kan uithalen."