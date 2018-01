‘Kom op, men vraagt of ik wel ga scoren tegen Feyenoord als ik de kans krijg’

Yassin Ayoub zette onlangs zijn krabbel onder een vierjarig contract bij Feyenoord, maar doordat hij pas aan het einde van het seizoen transfervrij de overstap maakt van FC Utrecht staat hij woensdag gewoon in het shirt van de Domstedelingen op het veld als zijn nieuwe werkgever op bezoek komt. De middenvelder is echter niet van plan om zich door deze situatie af te laten leiden.

“Ik ben nu speler van FC Utrecht, dus ik hoop gewoon op een overwinning voor ons. Natuurlijk, het is apart, maar je bent prof en dat moet je gewoon blijven. Mensen vragen aan me of ik de bal wel binnen ga schieten als ik de kans krijg. Kom op nou, het is niet eerlijk om niet de volle honderd procent te geven. Als die fluit gaat moet gewoon de knop om”, legt hij uit in gesprek met FOX Sports.

Met het zetten van zijn handtekening onder een contract in Rotterdam kwam er voor Ayoub een einde aan een zware week: “Ik zat met allerlei vragen in mijn hoofd. Het was wachten op de uitslag van de medische keuring, een datum inplannen om te tekenen. En je weet natuurlijk dat er veel reacties komen. Ik ben blij dat het achter de rug is.”

Ayoub is door de rentree van Robin van Persie in De Kuip niet de meest recente aanwinst van de regerend landskampioen en de middenvelder krijgt woensdag mogelijk ook op het veld te maken met de 102-voudig Oranje-international. Hij kijkt er in ieder geval naar uit om volgend seizoen samen te werken met Van Persie: “Ik weet niet of hij gelijk gaat spelen, maar ik ben blij dat ik straks naast hem mag zitten. Ik denk dat het zeker een speler is waar ik veel van kan leren.”