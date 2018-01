Barcelona maakt vertrek ‘kleine baas’ Mascherano wereldkundig

Javier Mascherano gaat Barcelona na zevenenhalf jaar verlaten, zo meldt de Spaanse topclub dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De grootmacht maakt niet duidelijk waar de Argentijn naartoe gaat verkassen, maar naar verluidt gaat de verdediger tekenen bij Hebei China Fortune. Woensdag om elf uur wordt er door Barcelona bij een ceremonie afscheid genomen van Mascherano.

De routinier kwam in het seizoen 2010/11 over van Liverpool voor een bedrag van 24 miljoen euro. Daarvan kwam liefst vier miljoen euro uit de eigen zak van de Argentijn, die bovendien twintig procent minder ging verdienen ten opzichte van zijn loon op Anfield. Mascherano won achttien prijzen met Barcelona en had nog een contract tot medio 2019, met een transferclausule van honderd miljoen euro.

Mascherano heeft 334 officiële duels gespeeld voor Barcelona, waarin hij één keer wist te scoren. De Argentijn heeft in het Camp Nou met vijf verschillende trainer samengewerkt: Josep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique en Ernesto Valverde. Onder laatstgenoemde coach kwam Mascherano weinig aan spelen toe. De routinier wilde meer speeltijd met het oog op het WK in Rusland.

De 34-jarige verdediger annex verdedigende middenvelder is naast Lionel Messi, Dani Alves en Phillip Cocu de buitenlander met de meeste wedstrijden achter zijn naam namens Barcelona. Hebei China Fortuna betaalt volgens Goal bijna zes miljoen euro voor Mascherano, terwijl Spaanse media, zoals Mundo Deportivo, spreken over tien miljoen euro.