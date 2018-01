Kashia: ‘Ik zou het verschrikkelijk vinden als hij gaat, de trainer ook’

Milot Rashica is volgens ploeggenoot Guram Kashia niet bezig met een winterse transfer. De aanvaller van Vitesse gaf eerder deze maand aan de kans 'best groot' te achten dat hij in de zomer met geïnteresseerde clubs om de tafel gaat. Er is ook nu al belangstelling voor Rashica, maar Kashia drukt de buitenspeler op het hart om nog minstens een half seizoen te blijven.

"Onze families zijn momenteel niet in Nederland. We ontbijten, lunchen en dineren samen", vertelt Kashia aan Voetbal International over de vriendschap met Rashica. "Ja, het gaat vaak over een mogelijke transfer. Toch denk ik niet dat het deze winter al gebeurt." Persoonlijk zou Kashia het 'verschrikkelijk' vinden als Rashica vertrekt. "Ik vermoed dat de trainer daar hetzelfde over denkt. Natuurlijk heb je met persoonlijke belangen te maken. Soms komt een kans maar één keer voorbij. Maar Milot is 21, die heeft nog alle tijd."

Volgens de aanvoerder is een vertrek in de winterstop niet altijd een zegen. Clubs die transferbedragen neertellen in de winter zitten vaak in de problemen, weet de routinier. "Dan ga je degradatievoetbal spelen of staat de trainer onder druk. Ga je in de zomer, dan is er vaak veel meer mogelijk", legt hij uit. "Milot moet nu in Arnhem blijven. Dat heb ik hem wel duidelijk gemaakt. Hij luistert gelukkig goed naar me."

Rashica was dit seizoen goed voor achttien competitiewedstrijden, drie doelpunten en twee assists. Begin deze maand meldde de Gelderlander dat Vitesse minstens tien miljoen euro wil zien voor de international. Hannover 96 wordt sinds enkele weken met de smaakmaker van Vitesse in verband gebracht; eerder vielen de namen van clubs als Newcastle United, Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart en SC Freiburg.