Van Persie ‘excited’: ‘Er is een goede kans dat ik tegen FC Utrecht erbij zit’

Robin van Persie is maandagmiddag officieel gepresenteerd bij Feyenoord. Nadat de spits er eindelijk was uitgekomen met Fenerbahçe, tekende hij zijn contract bij de regerend landskampioen. Op de persconferentie geeft de topscorer van Oranje aller tijden aan dat hij niet naar Feyenoord is gekomen om af te bouwen.

Van Persie had niet verwacht dat zijn komst zoveel had losgemaakt. "Een paar jaar geleden tekende ik bij Manchester United, toen was het ook heel druk, maar toen ik met Fenerbahçe later terugkeerde op Old Trafford was het een stuk minder druk. Daar heb ik toen ook een grapje over gemaakt. Maar ik ben heel blij om terug te zijn. Ik ben excited", citeert onder meer het Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond.

"Ik wil zo snel mogelijk fit worden. De laatste weken waren niet ideaal, zal ik eerlijk zeggen. De training vandaag ging goed. Woensdag (tegen FC Utrecht, red.) is kort dag, maar er is een goede kans dat ik er bij zit. Waar ik mezelf straks zie spelen? Dat is aan de trainer (Giovanni van Bronckhorst, red.). Ik heb in mijn loopbaan, de afgelopen twintig jaar, op de voorste zes posities gespeeld. We zullen zien."

Van Persie wil zichzelf niet vergelijken met Dirk Kuyt. "Dirk is Dirk en ik ben Robin. We zijn verschillend, maar ik heb enorm van hem genoten, zoals iedereen in Rotterdam. Ik ben nu 34 en heb veel meegemaakt. Misschien kijkers spelers tegen mij op, zoals ik dat vroeger deed tegen spelers als Dennis Bergkamp en Thierry Henry. Maar ik stap niet de kleedkamer binnen om alles even uit te leggen."