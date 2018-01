‘Het zou mooi zijn als we Pieters kunnen huren, maar dat zal moeilijk worden'

Het is geen geheim dat PSV zich in januari nog wil versterken met een linksback en volgens Willy en René van de Kerkhof is dat hard nodig. De tweelingbroers zijn geen fan van Joshua Brenet en denken dat hij PSV nog veel punten gaat kosten in de tweede seizoenshelft. René van de Kerkhof weet wel een geschikte linkerverdediger voor de Eindhovenaren.

“Erik Pieters. Ik weet dat hij goed presteert bij Stoke City. Het zou mooi zijn wanneer we Pieters kunnen huren, maar dat zal heel moeilijk worden. Er zal toch wel iets moeten gebeuren, maar dat zal PSV ook wel weten, want achterin is het allemaal zeer matig”, zegt de oud-aanvaller tegenover Omroep Brabant. Broer Willy vond PSV op bezoek bij Heracles Almelo goed spelen in de eerste helft, maar zag de Eindhovenaren in het tweede bedrijf een stuk matiger voor de dag komen.

“Ik maak me de meeste zorgen over de positie links achterin. Het leek wel alsof Joshua Brenet er gisteren helemaal niet stond. Dat gaat ons punten kosten. Als je zag hoe matig er verdedigd wordt. Ik hoop dat we op die linksbackpositie iemand van niveau kunnen krijgen, want zo’n speler ontbreekt daar op dit moment”, stelt Willy van de Kerkhof, die Luuk de Jong uiteindelijk in de slotseconde het beslissende doelpunt zag maken. Hij sprong een gat in de lucht.

“Een ontploffing. Geweldig. En dat dit ons op het laatste moment weer is gelukt, geeft aan dat we echt kampioen kunnen worden. De vijf punten voorsprong op Ajax blijven immers intact na een overigens heerlijke eerste helft”, vertelt hij. Tweelingbroer René beaamt dat PSV dit seizoen geregeld het geluk aan zijn zijde heeft. “Daar begint het inderdaad op te lijken, maar ‘Lucky PSV’? Waarom niet?!”