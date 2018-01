Target van AZ en PSV niet bezig met interesse: ‘Denk dat ik het seizoen afmaak’

Zowel PSV als AZ heeft Philippe Sandler momenteel op de korrel. De verdediger van PEC Zwolle is gevleid door de interesse, maar verwacht in januari geen transfer te maken. Tegenover De Telegraaf vertelt de geboren Amsterdammer dat hij niet zo bezig is met de interesse van andere clubs.

“Ik denk dat ik het seizoen hier sowieso afmaak. Daarna zien we het wel. We willen er in de tweede seizoenshelft graag iets moois van maken met PEC. Ik ben er eerlijk gezegd ook niet zo mee bezig, die interesse van andere clubs. Gewoon voetballen”, zegt Sandler, wiens contract in Zwolle tot medio 2019 doorloopt.

PEC Zwolle heeft de vraagprijs voor Sandler bepaalt op 2,5 miljoen euro. “Het is altijd leuk als je hoort dat er interesse is van grotere clubs. Maar het is aan mijn zaakwaarnemer om dat te regelen. Ik blijf gewoon mijn ding doen, heb het hier bij PEC prima naar mijn zin”, stelt de verdediger, die in 2016 door PEC Zwolle transfervrij werd overgenomen van Ajax. Dit seizoen speelde Sandler twaalf wedstrijden voor de Zwollenaren.