‘Je moet van hem genieten en blij zijn dat je in het tijdperk van Messi leeft’

Mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi won Barcelona zondagavond met 0-5 van Real Betis. De voorsprong van de Catalanen op naaste achtervolger Atlético Madrid bedraagt reeds elf punten, waardoor het onverstoorbaar op weg lijkt naar de titel. Trainer Ernesto Valverde is vol lof over Messi, die volgens hem de beste voetballer ooit is.

“Je moet van hem genieten en blij zijn dat je in het tijdperk van Messi leeft. In het verleden heb ik als trainer ook vaak tegen hem gespeeld en dat was lijden, maar nu kan ik ervan genieten. Het is schitterend om hem iedere dag aan het werk te zien. Hij is absoluut de beste speler ter wereld en er zal nooit iemand komen die beter is”, wordt Valverde geciteerd door verschillende Spaanse media. “Ik kan niet gaan applaudisseren omdat ik de trainer ben, maar wat hij hier liet zien... Het was een show.”

“Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft, ongeacht voor welk team je bent. Hij is echt de beste speler die ik ooit heb gezien”, vervolgt de oefenmeester van Barcelona. Zijn ploeg profiteerde met de overwinning op Real Betis optimaal van het puntverlies van naaste achtervolger Atlético Madrid, dat remiseerde tegen Girona (1-1). “Voor ons is de competitie niet saai. Wij willen gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen en niet speculeren. Er zijn nog achttien wedstrijden en met iedere overwinning komen we steviger aan de leiding.”

“De grootste kwaliteit van mijn team is dat we heel toegewijd zijn en alles samen doen, zowel in positief als in negatief opzicht. Wanneer we winnen, ben ik altijd tevreden. Maar nu al helemaal. We dwongen hen om fouten te maken, waardoor er steeds meer openingen kwamen en we meer doelpunten konden maken”, besluit Valverde. Zijn ploeg neemt het binnenkort in de achtste finale van de Champions League op tegen Chelsea.