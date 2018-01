Eigen doelpunt van Sánchez kost Tottenham twee punten

Tottenham Hotspur heeft voor de elfde keer dit seizoen punten laten liggen in de Premier League. The Spurs kwamen relatief snel op achterstand tegen Southampton en hielden uiteindelijk slechts een punt over aan de confrontatie met de nummer achttien van de competitie. Tottenham staat nu met 45 punten op de vijfde plaats, twintig punten minder dan koploper Manchester City.

Tottenham kon bij een zege op gelijke hoogte komen met Liverpool en hoopte derhalve de punten mee te nemen uit St. Mary’s, maar na een kwartier kwam men op achterstand. Davinson Sánchez gleed de bal na een lage voorzet van Ryan Bertrand via de paal in zijn doel: 1-0. Tottenham was vrijwel meteen dicht bij de gelijkmaker toen Eric Dier de paal raakte, maar na achttien minuten was het alsnog raak: Harry Kane kopte via de grond binnen na een hoekschop van Ben Davies. Tottenham kreeg hierna nog enkele kansen, via onder anderen Moussa Sissoko, maar de stand bleef na 45 minuten spelen in evenwicht.

Southampton stichtte voornamelijk gevaar uit standaardsituaties en ging door de gelijke stand met een goed gevoel de kleedkamer in. The Saints hadden er vertrouwen in dat zij na vijf Premier League-thuiswedstrijden tegen Tottenham weer eens konden winnen van het bezoek uit Londen. Tottenham speelde in de tweede helft lange tijd ook niet veel klaar en kreeg pas na 65 minuten een aardige kans: Dele Alli werd aangespeeld door Mousa Dembélé en zette Alex McCarthy met een laag schot aan het werk.

Tottenham voerde de druk in het laatste kwart op en Mauricio Pochettino voerde twee wissels door: Érik Lamela verving Heung-Min Son en Serge Aurier moest zich noodgedwongen laten vervangen door Kieran Trippier. In de laatste paar minuten kregen beide partijen mogelijkheden: Lamela kon niet succesvol afdrukken na een scrimmage, aan de andere kant lieten Michael Obafemi en Sofiane Boufal na om er 2-1 van te maken en in de blessuretijd schoot Kane na voorbereidend werk van Lamela naast. Zodoende bleef het bij 1-1.