‘Naast AZ aast ook Marcel Brands op talentvolle Amsterdammer’

PSV heeft interesse in het overnemen van Philippe Sandler van PEC Zwolle. Het Eindhovens Dagblad meldt dat technisch directeur Marcel Brands zaterdagavond aanwezig was bij de wedstrijd tussen NAC Breda en PEC Zwolle om de verdediger te bekijken om te zien of hij geschikt is voor een overstap naar de huidige koploper van de Eredivisie.

Ook de Stentor maakt melding van de belangstelling van PSV voor Sandler. De stopper kan echter op meer geïnteresseerde clubs rekenen; ook onder meer AZ heeft hem in het vizier. PEC Zwolle heeft eerder deze maand een miljoenenbod op Sandler afgeslagen, zo meldde de Stentor begin januari. AZ meldde zich in december in Zwolle en wilde twee miljoen euro neertellen.

De Alkmaarders waren ook bereid om spelers in de deal te betrekken, maar PEC hield voet bij stuk en liet Sandler niet gaan. De Blauwvingers hebben een sterke eerste seizoenshelft achter de rug en staan vierde in de Eredivisie. PEC wil niet dat er wordt getornd aan de succesploeg, zo klonk het. Inmiddels zou PEC in gesprek zijn met de geboren Amsterdammer, die tot medio 2019 vastligt, over het openbreken van zijn contract.

Brands en hoofd scouting John de Jong zaten niet louter voor Sandler op de tribune, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De lokale krant stelt dat ook verdediger Angelino, huurling van Manchester City, en middenvelder Ryan Thomas interessante toekomstige opties zijn voor de Eindhovenaren. Laatstgenoemde speler heeft al aangegeven het seizoen in Zwolle te willen afmaken.