VVV-Venlo pakt verdiend punt in Den Haag na vermakelijke slotfase

Het duel tussen ADO Den Haag en VVV-Venlo heeft geen winnaar opgeleverd. Lange tijd leek de thuisploeg op een nipte overwinning af te stevenen, maar kort voor tijd kwamen de Limburgers nog langszij. Jonathan Opuku bracht uiteindelijk de verdiende gelijkmaker op het scorebord, waardoor het treffen in 1-1 eindigde.

ADO Den Haag won vijf van de vorige zeven Eredivisie-wedstrijden tegen VVV-Venlo en eerder dit seizoen was de formatie van trainer Alfons Groenendijk in Limburg met 0-2 te sterk voor de Venlonaren. De laatste keer dat VVV-Venlo in Den Haag wist te winnen, was in 1978. Romeo Castelen, de verrassende aanwinst van VVV-Venlo, begon in Den Haag op de bank. De Hofstad is geen onbekend terrein voor de vleugelaanvaller, want de tienvoudig Oranje-international maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij ADO Den Haag.

Shaquille Pinas maakte zijn debuut in de basiself bij ADO Den Haag.

Vanaf de bank zag Castelen dat VVV-Venlo al heel snel op voorsprong had kunnen staan in het Cars Jeans Stadion. Vito van Crooij kopte de bal door op Lennart Thy, maar de Duitse spits wist de bal niet vol te raken en zag zijn poging daardoor simpel opgeraapt worden door ADO-doelman Robert Zwinkels. Na 23 minuten spelen bracht Björn Johnsen de openingstreffer op het scorebord. Een voorzet van Abdenasser El Khayati werd door VVV-sluitpost Lars Unnerstall maar half weggestompt, waardoor de bal voor de voeten kwam van Danny Bakker. Het schot van de middenvelder werd onderweg getoucheerd door de Noorse spits: 1-0.

Damian van Bruggen en Thy hadden in het restant van de eerste helft nog voor de gelijkmaker kunnen zorgen, maar de pogingen ging over en naast het doel van ADO-sluitpost Zwinkels. In het tweede bedrijf zorgde een vrije trap van Clint Leemans voor gevaar, terwijl Erik Falkenburg aan de andere kant in de handen van Unnerstall kopte. Na 71 minuten spelen waren de bezoekers heel dicht bij de gelijkmaker, nadat Van Crooij op aangeven van Tristan Dekker op de paal kopte. Tien minuten voor tijd had Van Crooij opnieuw de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij maaide over de bal heen.

Vijf minuten voor tijd kregen de bezoekers alsnog de verdiende gelijkmaker. Thy won het kopduel van Tom Beugelsdijk, waarna Jonathan Opoku werd weggestuurd. Deze keer was het vanuit kansrijke positie wél raak: 1-1. In de blessuretijd kreeg Ralf Seuntjens nog een hele grote kans op de winnende treffer, maar de spits schoot op de handen van Zwinkels. Daardoor leverde het duel tussen ADO Den Haag en VVV-Venlo geen winnaar op.