Ten Hag kan over van blessure hersteld duo beschikken voor debuut

Erik ten Hag debuteert zondag als trainer van Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord en de opvolger van Marcel Keizer heeft zaterdagmiddag via de officiële kanalen van zijn club zijn eerste wedstrijdselectie bekend gemaakt. Ten Hag werkt met een groep van negentien man toe naar de hervatting van de competitie.

In die selectie heeft de trainer weer plek ingeruimd voor Amin Younes en Maximilian Wöber. Eerstgenoemde ontbrak in de maanden voor de winterstop met een slepende knieblessure en werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Napoli. Zijn Oostenrijkse ploeggenoot kampte eveneens met knieproblemen en viel afgelopen weekend nog uit in de oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg. Wöber is dus echter op tijd hersteld om weer minuten te kunnen maken.

Naast het herstelde duo heeft Ten Hag ook onder meer Noussair Mazraoui en Deyovaisio Zeefuik opgenomen in zijn wedstrijdselectie. De rechtsback lijkt voorlopig de voorkeur te krijgen boven de niet opgeroepen Luis Orejuela. Kostas Lamprou is opnieuw de vervanger van de geblesseerde Benjamin van Leer, terwijl ook Nick Viergever, Václav Cerny, Kasper Dolberg en Daley Sinkgraven ontbreken wegens blessureleed.