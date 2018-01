Verbeek grijpt in: ‘Weten niet wat hij wel wil, hij laat zich dus niet helpen’

Gertjan Verbeek hoopte deze transferperiode afscheid te kunnen nemen van een aantal overbodige spelers, maar Jari Oosterwijk en Nikola Gjorgjev lijken ook na januari nog in gewoon in Enschede actief te zijn. Spits Oosterwijk trok onlangs op het laatste moment, tot grote frustratie van zijn trainer, de stekker uit een overgang naar SC Cambuur.

“Hij had al toegezegd en vijf minuten later belt hij alsnog op om te zeggen dat hij het niet ziet zitten. Hij wil niet naar Cambuur, hij wilde niet naar NEC, zo langzamerhand weten we niet meer wat hij wel wil”, legt Verbeek uit aan TC/Tubantia. “En het probleem is: dat vertelt hij ook niet. Ja, hij wil spits van Twente 1 worden, maar dat zit er op dit moment niet in. Jari staat nog twee jaar onder contract bij ons en wij willen hem helpen met de volgende stap, maar hij laat zich dus niet helpen.”

Verbeek geeft aan dat er voor spelers die ‘intrinsieke motivatie’ missen geen plek is in de topsport en heeft Oosterwijk daarom verteld dat hij zich bij de beloften moet gaan melden. Datzelfde geldt voor de van Grashopper gehuurde Nikola Gjorgjev, die zelf niet tevreden is in de Grolsch Veste, maar ook niet op tevredenheid van zijn coach hoeft te rekenen.

“Het zegt wel iets dat zijn werkgever Grasshoppers hem niet terug wil nemen”, gaat Verbeek, die zijn vraagtekens plaatst bij het eerder besluit om Gjorgjev twee seizoenen te huren, verder. “Een merkwaardige constructie. Ik heb nooit eerder meegemaakt dat een speler voor twee jaar werd gehuurd. Maar goed, die afspraak is voor mijn periode gemaakt.”