Huntelaar moet enkel Perez voor zich dulden; slechte cijfers Ten Hag

De kraker van de negentiende speelronde is de confrontatie tussen Ajax en Feyenoord. De Amsterdammers hopen de goede resultaten van de laatste weken van de eerste seizoenshelft een vervolg te geven, terwijl Feyenoord het zich niet kan permitteren om nog meer punten te laten liggen. Opta blikt vooruit op De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 14.30 uur.

o Ajax verloor slechts één van de laatste 23 Eredivisie-duels met Feyenoord en is in de eigen ArenA al elf competitiewedstrijden ongeslagen tegen de Rotterdammers.

o Ajax verzamelde in het kalenderjaar 2017 dertien punten meer dan Feyenoord in de Eredivisie (85 om 72) en scoorde vaker in de competitie dan elke andere Eredivisieploeg (98 keer).

o Ajax verloor sinds de eeuwwisseling geen enkele keer de eerste competitiewedstrijd van het kalenderjaar; in 1999 verloren de Amsterdammers voor het laatst de eerste wedstrijd van het jaar (2-1 tegen FC Twente).

o Feyenoord scoorde dit seizoen vaker voor rust dan elk ander team (22 keer), terwijl Ajax juist koploper is qua goals in de tweede helft (37, evenveel als de totale productie van Feyenoord).

o Alleen Kenneth Perez (8) maakte deze eeuw meer Eredivisiegoals tegen Feyenoord dan Klaas-Jan Huntelaar, die in zes Eredivisie-Klassiekers zeven keer scoorde en één assist gaf.

o Erik ten Hag, die de eerste trainer wordt die zijn Eredivisiedebuut voor een club in de Klassieker maakt, verloor vier van zijn vijf duels met Feyenoord als coach, waaronder de bekerfinale van 2016 (1-2).

o Vijf van de laatste zeven tegentreffers van Ajax vielen uit standaardsituaties, maar Feyenoord maakte sinds september slechts één goal uit een dood spelmoment (29 goals in totaal).

o Feyenoord heeft momenteel de langste ongeslagen reeks van alle Eredivisieploegen en kreeg in deze periode dertien schoten op doel minder tegen dan elke andere ploeg (20, Ajax 41).

o Jens Toornstra, die zijn laatste negentien competitietreffers allemaal in thuisduels maakte (gedeeld Eredivisierecord met Joop Böckling), maakte zijn laatste uitdoelpunt in de Eredivisie op bezoek bij Ajax op 7 februari 2016.

o Sofyan Amrabat is de huidige Eredivisiespeler die het vaakst schoot zonder ook maar één competitietreffer te noteren (73 doelpogingen), Mitchell Dijks staat tweede in dit klassement (50).