Feyenoord greep naast PSV-aankoop: ‘Een pareltje van de buitencategorie’

PSV versterkte zich deze transferperiode met Maximiliano Romero en oud-doelman Henk Timmer verwacht dat het een schot in de roos is. De voormalige sluitpost is tegenwoordig zaakwaarnemer en reist regelmatig af naar Argentinië om spelers te bekijken. De aankoop van 10,5 miljoen euro is volgens Timmer een geweldig talent, die ook voor Feyenoord een optie was.

De regerend landskampioen had Romero ook op het oog, maar kon niet voldoen aan de hoge transfersom. Daarom viel de keuze uiteindelijk op PSV. "Een pareltje van de buitencategorie", aldus Timmer tegenover het Algemeen Dagblad. "Niet goedkoop, maar het risico meer dan waard."

Timmer zegt in Buenos Aires uitvoerig met Romero en zijn zaakwaarnemer gesproken te hebben over de route via de Eredivisie naar de Europese top. "Vergis je niet, Nederland heeft in Zuid-Amerika nog écht een goede naam als podium en springplank. Suárez, Ronaldo, recent nog Sánchez. Juist daarom zag Romero het zitten om de eerste stap in Europa in Nederland te zetten”, klinkt het. “Zowel met Vélez als met zijn zaakwaarnemer hebben we toen duidelijke afspraken gemaakt. Van daaruit zijn we aan het werk gegaan."

Timmer adviseert Nederlandse clubs om te gaan voor Argentijnse talenten. Die zijn volgens hem nog wel haalbaar voor de clubs uit de Eredivisie. "Een al volledig doorgebroken topspeler zoals Cristian Pavón van Boca Juniors kost nu zo'n 25 miljoen euro", weet Timmer. "Bij clubs als Boca en River Plate liggen de topsalarissen hoger dan in Nederland. Maar vlak daarachter zit een grote categorie spelers die nog vrij goed te halen is voor Nederlandse clubs, ook qua salaris. Ofwel de jonge pareltjes, ofwel de wat meer ervaren spelers zoals Tagliafico. Want zo zijn er veel meer, hoor. Bij Estudiantes, Vélez, San Lorenzo. Grote clubs. Een groot voordeel is: ze willen allemaal naar Europa, bijna geen speler uitgezonderd."