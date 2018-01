FC Porto pakt cadeautje uit; Coentrão reageert woest op wissel

FC Porto blijft ook na negentien speelronden aan kop gaan in de Liga NOS. Het team van Sérgio Conceição zag Sporting Portugal eerder op de vrijdagavond remiseren tegen Vitória Setúbal en boekte later een 1-0 overwinning op Tondela. Het opmerkelijkste moment van de Portugese voetbalavond was dat Fábio Coentrão zijn emoties na zijn wissel niet de baas was en zijn frustratie afreageerde op de dug-out. De linksback werd kort na de late 1-1 vervangen door Seydou Doumbia.

FC Porto - Tondela 1-0

Het enige doelpunt in het Estádio do Dragão werd gemaakt door Moussa Marega. De aanvaller kreeg de bal na een klein kwartier zomaar in de voeten gespeeld door verdediger basisdebutant Sulley Muniru en rondde simpel af: 1-0. Daarvoor had Yacine Brahimi al een goede mogelijkheid gemist. Porto ging op zoek naar de 2-0: Vincent Aboubakar trof de paal, Jesús Corona stuitte op Cláudio Ramos en in de tweede helft hield de doelman Porto opnieuw diverse keren van scoren af. Brahimi liet het net in de slotfase wel bollen, maar dat feestje ging na ingrijpen van de videoscheidsrechter niet door vanwege buitenspel.

😡 Fábio Coentrão wordt HELEMAAL gek na zijn wissel 😡 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 19 januari 2018

Vitória Setúbal - Sporting Portugal 1-1

Sporting kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong in het Estádio do Bonfim: Bruno Fernandes trapte overhoeks binnen na een steekpass van Gelson Martins. De bezoekers hoopten die marge te verdubbelen, maar zo kwam een voorzet van Rúben niet aan, besloot Bas Dost in kansrijke positie niet voor eigen succes te gaan en redde doelman Cristiano op een schot van Bruno Fernandes. Aan de andere kant blokte Sebastián Coates aan de andere kant een inzet van João Amaral, maar diep in blessuretijd werd het toch nog 1-1: Jérémy Mathieu trok Edinho naar de grond en laatstgenoemde benutte de daaropvolgende strafschop zelf.