‘Voormalig doelwit’ van PSV, Feyenoord en AZ tekent bij FC Porto

Abdul Majeed Waris vervolgt zijn carrière bij FC Porto. De koploper van de Liga NOS maakt via de officiële kanalen bekend dat de 26-jarige aanvaller voor de rest van het seizoen wordt gehuurd en dat men een optie tot koop heeft bedongen. Majeed ligt bij Lorient nog tot de zomer van 2020 vast.

De 25-voudig international van Ghana, vier doelpunten, speelt sinds medio 2015 voor Lorient. Hij maakte 24 doelpunten in 72 wedstrijden voor de club uit de Ligue 1 en moet in de Liga NOS nu de concurrentie aangaan met onder anderen Moussa Marega, Vincent Aboubakar, Walter en Tiquinho Soares.

Majeed brak door bij BK Häcken. Hij maakte 30 doelpunten in 63 wedstrijden voor de club uit Zweden en speelde zich in de kijker bij onder meer PSV, AZ en Feyenoord. De krant Expressen schreef in 2012 dat die drie clubs scouts hadden gestuurd om Majeed te bekijken en toen toonde ook FC Porto al belangstelling.

Majeed vertrok uiteindelijk naar Spartak Moskou, maar daar kwam hij niet uit de verf en via Valenciennes en Trabzonspor kwam hij bij Lorient terecht. FC Porto speelt vrijdagavond vanaf 22.00 uur thuis tegen Tondela, maar Majeed zal dan nog niet meedoen. Hij zal wel op de tribune zitten van het Estádio do Dragão.