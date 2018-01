‘Besiktas legt opvolger van Cenk voor 8,5 miljoen euro vast’

Besiktas lijkt een opvolger voor Cenk Tosun te hebben gevonden. De Turkse editie van Goal meldt dat de club uit Istanbul dicht bij de komst van de 29-jarige Javier Chicharito Hernández is, die momenteel nog tot de zomer van 2020 onder contract staat bij West Ham United.

Besiktas gaat achtenhalf miljoen euro betalen aan West Ham en de Mexicaan gaat zelf een jaarsalaris verdienen van drieënhalf miljoen euro, zo klinkt het. De clubs zullen de transfer waarschijnlijk een dezer dagen bekendmaken. Hernández geldt als de vervanger van Cenk, die begin januari voor 30,3 miljoen euro naar Everton vertrok.

Hernández, 99-voudig international, werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met onder meer Manchester United en Los Angeles Galaxy, maar blijft dus niet in de Premier League actief. Hij maakte voor West Ham slechts 4 doelpunten in 21 wedstrijden en in dienst van Manchester United kwam hij eerder tot 59 treffers in 158 optredens.