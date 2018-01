‘Barcelona stemt in met huurdeal met koopoptie van 35 miljoen euro’

Rafael Alcântara do Nascimento, kortweg Rafinha, vervolgt zijn loopbaan naar alle waarschijnlijkheid in de Serie A. Mundo Deportivo meldt dat de middenvelder op huurbasis naar Internazionale gaat en dat Inter een optie tot koop heeft bedongen.

AS schreef dinsdag al dat de clubs in verregaande onderhandeling waren en Barcelona stelde woensdag een optie tot koop van 38 miljoen euro voor, terwijl Inter niet verder wilde gaan dan 35 miljoen. Beide partijen hebben elkaar nu gevonden in een optie van 35 miljoen plus een variabel bedrag van drie miljoen. Het gaat niet om een verplicht te lichten optie.

De 24-jarige Rafinha, tweevoudig international van Brazilië, wordt komend weekeinde medisch gekeurd in het Giuseppe Meazza en zal zondagavond op de tribune aanwezig zijn als het team van trainer Luciano Spalletti het opneemt tegen AS Roma, de nummer vijf van de Serie A. Internazionale staat zelf met 42 punten derde.

Rafinha is tot op heden tot 79 wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona gekomen, waarin hij 11 keer scoorde en 8 assists afleverde. Hij speelde afgezien van een huurperiode bij Celta de Vigo zijn hele leven bij de club uit Catalonië en staat daar momenteel nog tot de zomer van 2020 onder contract.